Rintracciati dai carabinieri: uno finisce in carcere, per l'altro ci sono i domiciliari

Due persone sono state tratte in arresto dai carabinieri del Comando provinciale di Verona, che continuano a monitorare la situazione sul territorio per garantire la sicurezza dei suoi cittadini: nel primo episodio l'individuo doveva scontare sei mesi di pena, mentre nel secondo un uomo è tornato in carcere per non aver rispettato le prescrizioni relative al divieto di dimora in seguito ad un precedente arresto.

Il primo

Nella giornata di mercoledì, i militari della stazione di Gazzo Roncanova hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Verona, a carico di un cittadino Italiano classe 1952 residente nella zona. Il provvedimento della detenzione domiciliare è stato applicato per insolvenza fraudolenta commessa nel 2014: con sentenza passata in giudicato, l'individuo dovrà dunque scontare una pena di 6 mesi tra le mura domestiche.

Il secondo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona hanno invece rintracciato ed arrestato un cittadino di origine tunisina classe '82. Già finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti e colpito dal provvedimento di divieto di dimora nella provincia scaligera, continuato a frequentare la città. La misura si è dunque aggravata ed è scattata la carcerazione, così, una volta rintracciato, è stato condotto a Montorio.