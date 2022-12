Controlli straordinari nell'est veronese da parte dei carabinieri: denunciati 17 cittadini stranieri irregolari

È scattato alle prime ore del mattino di ieri, martedì 27 dicembre, il servizio di controllo straordinario del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio che ha visto impiegati gli equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dei carabinieri di San Bonifacio, Soave, Illasi, Colognola ai Colli e Zevio. Secondo quanto viene riportato dai militari dell'Arma in una nota, l'operazione era finalizzata principalmente al «contrasto dell’immigrazione clandestina, alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ad alcune aree degradate del centro dell'est veronese».

Denunciati 17 cittadini extracomunitari

Nello specifico, stando a quanto riportato dai carabinieri, l'intervento dei militari ha riguardato i quartieri Cantine e Villabella nel Comune di San Bonifacio ed avrebbe quindi permesso di rintracciare all’interno di un fabbricato in stato di abbandono, «17 soggetti extracomunitari», i quali risulterebbero «irregolari nel territorio dello Stato». A seguito delle operazioni di identificazione, i carabinieri spiegano di aver deferito in stato di libertà i 17 cittadini stranieri per «reati in materia di immigrazione e per invasione di terreni ed edifici».

Secondo quanto si apprende, nei loro confronti è stata avviata inoltre la «procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione». Stando sempre a ciò che viene riferito dai militari dell'Arma, tre delle persone deferite, sono state anche «denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso», ciò poiché ritenute dai carabinieri responsabili di un furto che si sarebbe consumato lo scorso 23 dicembre presso un esercizio commerciale di San Bonifacio. Qui, infatti, i tre soggetti si sarebbero impossessati di «generi alimentari per un valore complessivo di quasi 500 euro».

Bici rubata, patente ritirata e cocaina

Durante le operazioni, i carabinieri spiegano di aver controllate oltre 50 persone e 30 veicoli. È stato denunciato altresì all'autorità giudiziaria un cittadino ritenuto dai militari dell'Arma, al termine degli accertamenti, l’«autore del furto di una biciletta da donna» che si sarebbe consumato nel primo pomeriggio dello scorso 26 dicembre in piazza della Costituzione a San Bonifacio. In tale occasione, riferiscono i carabinieri, il ladro avebbe «manomesso il lucchetto con cui il velocipede era legato ad un'apposita rastrelliera per poi allontanarsi».

Ad essere denunciata è stata anche un’altra persona che, in questo caso, sarebbe stata «fermata a bordo della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica». Sempre secondo ciò che viene riportato dai carabinieri, il soggetto in questione si sarebbe «rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tramite etilometro». In questo caso, dunque, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro e la patente del cittadino è stata ritirata. Infine, anche un giovane del posto è stato segnalato alla prefettura poiché «trovato in possesso di modica sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenuta per uso personale».