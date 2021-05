Anziana invita due giovani ad indossare bene la mascherina, riceve minacce e sputi

I carabinieri della stazione di Pastrengo riferiscono in una nota di aver denunciato in stato di libertà due giovani, uno di 24 anni e l''altro di 26, entrambi domiciliati in provincia di Verona, per aver «minacciato e offeso un’anziana signora». Secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, l'episodio si sarebbe verificato a Verona lo scorso 20 gennaio, quando la signora che avrebbe ricevuto le minacce mentre si trovava a bordo di un autobus, in precedenza avrebbe «invitato i due giovani ad indossare correttamente le mascherine poiché abbassate sul mento». In tutta risposta, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, i due giovani avrebbero reagito «tossendo verso l’anziana, addirittura sputandole addosso, per poi passare a ricoprirla di insulti e ad augurarle di morire».

Nell’occasione, inoltre, i carabinieri spiegano che i due ragazzi avrebbero «manifestato un’aggressività verbale tale da costringere l’autista ad interrompere la corsa del bus per contattare le forze dell’ordine». Solo a quel punto i due ragazzi si sarebbero decisi ad «abbandonare il mezzo, sputando verso tutti gli altri passeggeri mentre scendevano». I carabinieri di Pastrengo riferiscono di aver quindi avviato le indagini del caso, delegati dalla Procura della Repubblica di Verona poiché uno dei sospettati sarebbe risultato essere residente proprio in quel Comune.

I militari dell'Arma spiegano che la loro attività investigativa, in particolare, si è svolta ascoltando attentamente le testimonianze delle persone presenti ed esaminando vari filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza. Al termine delle indagini, i carabinieri riferiscono di essere infine riusciti a raccogliere una serie di «elementi inconfutabili per identificare i soggetti», i quali pertanto sono stati denunciati alla Procura di Verona per il reato di minacce.