Controlli al tappeto nel Villafranchese: due persone in manette, tra cui uno spacciatore

Un'intensa attività di controllo del territorio è stata messa in atto dai carabinieri della compagnia di Villafranca, per prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio. Numerose dunque le verifiche svolte su strada e quelle nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive, per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte.

Durante uno di questo servizi, la sera del 20 febbraio i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 36enne di origini marocchine trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18 grammi.

La sera del 23 febbraio invece è finito in manette un 26enne di origini tunisine per oltraggio, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In questa circostanza gli uomini dell'Arma sono intervenuti a supporto di due agenti della polizia locale in una sala biliardi, dove l'individuo stava molestando gli avventori, oltraggiandoli con frasi ingiuriose. Il giovane avrebbe poi cercato di fuggire spintonando i militari, ma è stato bloccato e condotto in caserma, dove avrebbe ancora opposto resistenza.

Infine, nella serata di venerdì 24 febbraio, insieme ai colleghi delle compagnie di Verona, San Bonifacio, Peschiera del Garda e Caprino Veronese, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno messo in atto un servizio di controllo del territorio che ha interessato una vasta area compresa tra i comuni di Sona, Sommacampagna, Povegliano Veronese e Castel D’Azzano. Serrati posti di controllo sono stati attuati da numerose pattuglie, portando all'identificazione di decine di persone e al controllo di numerosi veicoli.

Sono state inflitte sanzioni per violazioni del Codice della Strada, una delle quali per guida in stato di ebbrezza, ed è stato segnalato un giovane alla prefettura di Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

I carabinieri invitano a non esitare a rivolgersi al numero unico di emergenza 112 o alla stazione competente per territorio, segnalando anche aspetti apparentemente insignificanti che potrebbero essere utili per successivi approfondimenti investigativi.