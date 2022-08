Ricercato da un anno con mandato internazionale: i carabinieri lo arrestano a San Giovanni Lupatoto

I carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto, riferiscono in una nota di aver arrestato «un cittadino bosniaco di 54 anni, pregiudicato, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Teslic (Bosnia- Erzegovina)». In base a quanto si apprende, l'arresto è avvenuto nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio da parte dei militari dell'Arma.

Secondo ciò che riporta la nota dei carabinieri, l’uomo in questione sarebbe stato «condannato dal proprio paese di origine a scontare una pena di otto anni di reclusione» per alcuni «furti» che sarebbero stati commessi nel 2017 in territorio bosniaco. Ricercato già da un anno, il 54 enne è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza, messo così a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri di San Giovanni Lupatoto specificano infine che le misure sono state adottate «d’iniziativa da parte del comando procedente» e che, per il principio della presunzione d’innocenza, «la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».