Capodanno a Vienna cancellato senza rimborso, parte causa in tribunale

Si erano visti sfumare il loro Capodanno a Vienna, un viaggio programmato per fine 2023 che è stato cancellato pochi giorni prima della partenza. Per quel viaggio avevano versato una quota di 600 euro a testa ed ora, frustrati dalla mancanza di risposte e di un rimborso, un centinaio di iscritti al Cral comunale di Verona si sono rivolti ad Adiconsum.

L'associazione dei consumatori ha inviato una formale richiesta di rimborso e risarcimento al Cral e all'agenzia di viaggi Alù Monica Brand Armar Luxury, responsabile delle prenotazioni di pullman e albergo.

I viaggiatori sono soci del Cral Verona, associazione di ex dipendenti che promuove eventi e viaggi. E il Cral aveva raccolto le adesioni per il viaggio, rivolgendosi poi all'agenzia Alù Monica Brand Armar Luxury per le prenotazioni di pullman e albergo. Il gruppo aveva inoltre già ricevuto l’elenco dei posti assegnati sul pullman, come predisposti dal Cral. Il Capodanno a Vienna, però, è sfumato. E non ottenendo risposte alle loro richieste di rimborsi, i viaggiatori sono stati costretti a chiedere giustizia nelle aule di tribunale.

Ed oltre alla responsabilità dell'agenzia, per Adiconsum anche il Cral ha avuto una dose di colpa nella scelta dell'agenzia e nella promozione del pacchetto turistico. «Il Cral ha l'obbligo di agire con diligenza e prudenza nella scelta dei fornitori di servizi - ha affermato l’avvocato Silvia Caucchioli, consulente Adiconsum Verona - In questo caso, l'agenzia Alù Monica non ha adempiuto ai propri obblighi, lasciando i viaggiatori senza un viaggio e senza un rimborso».

«È inaccettabile che i nostri associati siano stati trattati in questo modo - ha aggiunto il presidente di Adiconsum Verona Davide Cecchinato - Non solo il viaggio è stato annullato all'ultimo minuto, ma non hanno ricevuto neanche un rimborso. Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere un'azione legale contro il Cral e l'agenzia di viaggi per tutelare i diritti dei nostri associati».