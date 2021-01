Coprifuoco rispettato e botti sparati da casa, Capodanno tranquillo a Verona

«La notte è trascorsa tranquilla e non vi sono stati interventi di rilievo nella città di Verona o nel territorio provinciale». I carabinieri di Verona hanno comunicato così il fatto che la notte di Capodanno sia stata tutto sommato tranquilla. Una nottata caratterizzata dal coprifuoco che ha svuotato le strade del capoluogo e dei paesi del territorio scaligero. Le forze dell'ordine hanno vigilato sul rispetto di questa misura di contenimento della pandemia, la quale sostanzialmente non è stata violata da nessuno.

Meno effetto hanno avuto i divieti ai botti e ai fuochi artificiali che i cittadini hanno sparato dalle proprie abitazioni per salutare l'arrivo dell'anno nuovo. Proprio legati ai petardi sono stati i pochi interventi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto spegnere le fiamme divampate in alcuni cassonetti dove ignoti avevano fatto scoppiare dei piccoli botti.

Ed un ferito è stato segnalato nella notte scorsa. Un cittadino che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per delle lesioni alla mano e alla coscia guaribili in tre settimane.