Dramma alle Cantine Pasqua: operaio cade in un silos e muore. Grave il collega che ha provato a soccorrerlo

L'incidente si è verificato nell'azienda situata in via Belvedere, a San Felice Extra, intorno alle 11.30. Sul posto si è diretto il personale del 118, dei vigli del fuoco e dei carabinieri di Verona, ma per il lavoratore non c'è stato niente da fare. L'altro è stato portato in codice rosso a Borgo Trento