Cantiere Tav a San Michele: dal 5 aprile iniziano i lavori in via Salieri. Confermata per giugno chiusura sottopasso Bernini Buri

«Mercoledì 5 aprile partono i lavori legati al Cantiere Tav nella diramazione di via Salieri, all’altezza del tratto compreso tra le piscine Monte Bianco e il centro sportivo De Stefani». Lo annuncia il Comune di Verona in una nota, spiegando inoltre che l’intervento, la cui durata prevista è di «diversi mesi», tuttavia «non modificherà in alcun modo la viabilità della strada, che sarà sempre percorribile in entrambe le direzioni».

È stata invece «confermata per giugno, a scuole terminate, la chiusura del sottopasso di via Bernini Buri per creare il minor disagio possibile a residenti e famiglie». In questo caso, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, l’intervento «sarà inoltre preceduto da una serie di micro cantieri stradali per consentire i collegamenti tra nord e sud della ferrovia». In particolare, tra questi, è previsto «il prolungamento del sottopasso di “San Rocchetto” e della strada di collegamento con via Bernini Buri, che permetterà di creare un percorso a senso unico riservato ai mezzi privati che devono raggiungere la zona dei Molini».

Quanto ai mezzi di cantiere, il Comune spiega che «ci saranno idonee piste riservate ai camion, così da riservare la nuova strada pubblica a senso unico esclusivamente a pedoni, ciclisti e auto». Sono dunque questi «alcuni dei punti fermi riguardo le prossime fasi del cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità che sta interessando la zona di Verona Est e in particolare il quartiere di San Michele».

In base a quanto riferito da Palazzo Barbieri, proprio nei giorni scorsi l’assessore alla mobilità e traffico Tommaso Ferrari si è recato in sopralluogo al campo base allestito in località Mattaranetta, il polo logistico per il cantiere AV/AC funzionale ai lavori per la realizzazione dell’infrastruttura, dove ha incontrato i tecnici del Consorzio IRICAV Due a cui è affidata la realizzazione dell’opera. Insieme al presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle, l’assessore sta infatti «seguendo ogni passaggio del cronoprogramma, informando puntualmente la cittadinanza delle modifiche viabilistiche necessarie e della loro durata». In particolare, «massima attenzione» viene riservata anche agli «aspetti ambientali», come ad esempio «il ripristino dell’habitat naturalistico della zona "Fontana delle Monache"».

L'assessore Ferrari ha dichiarato: «Seguiamo costantemente ogni passaggio del cantiere, cercando di trovare soluzioni compatibili con le necessità di un cantiere così impattante. La viabilità ora non presenta criticità, la scelta di rimandare a giugno la chiusura del sottopasso di via Bernini Buri va proprio in questa direzione». In tal senso anche il presidente della Circoscrizione 7^ Carlo Pozzerle ha confermato: «Nel frattempo gli uffici comunali stanno esaminando una serie di richieste dei residenti per migliorare la segnaletica stradale in alcuni punti ritenuti critici. Aspettiamo l’approvazione del bilancio per capire come destinare in modo puntuale le risorse».