Cantieri non a norma e operai irregolari, tra cui un 15enne: 4 denunciati a Verona

Negli ultimi giorni il Nucleo Polizia Amministrativa della polizia locale di Verona, come disposto dal tavolo della Prefettura e per una maggiore sicurezza nei cantieri, ha svolto una serie di controlli di iniziativa e su segnalazione di cittadini nei quartieri di Borgo Venezia e Borgo Milano.

Le verifiche hanno permesso di accertare la presenza di operai irregolari, dal punto di vista sulla permanenza nel territorio nazionale quali cittadini stranieri, ma anche un minore di 15 anni, figlio di un titolare dell'impresa.

Sono state segnalate alla Procura quattro persone per varie violazioni anche sulla normativa sulla sicurezza in materia di tutela del lavoro, oltre a quelle sulla normativa del testo unico in materia di stranieri ed utilizzo di minorenni.

Di questo sono stati informati sia lo SPISAL che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per ulteriori accertamenti e sanzioni di specifica competenza. Sono state inoltre riscontrate violazioni anche nell'installazione di impalcature che mettevano a repentaglio la sicurezza dei pedoni (nella foto un'anziana disabile che passa in mezzo alla carreggiata).

Da inizio anno sono ventisei le persone denunciate per violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili a Verona.

L'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha commentato: «Si tratta di azioni importanti, concrete ed efficaci per il contrasto all’illegalità. Azioni che tutelano la cittadinanza, i lavoratori e il fare impresa di chi opera secondo le regole».