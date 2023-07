Norme di sicurezza violate nei cantieri edili: denunce, multe salate e attività sospese

Al termine di un controllo avvenuto nella giornata di martedì da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, unitamente ai militari del comando compagnia di Valdagno, tre cittadini stranieri e tre italiani residenti nel Veronese sono stati denunciati.

Come spiegano i colleghi di VicenzaToday, nei loro confronti sono state elevate anche sanzioni amministrative per 6mila euro e ammende fino a 63mila euro, oltre alla sospensione di due attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Nello specifico, i militari del NIL di Vicenza, della Tenenza di Montecchio Maggiore e della Stazione di Arzignano, sin dalla prime ore del mattino di giovedì, hanno svolto dei controlli nei cantieri, eseguendo otto accessi nei quali sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, nel montaggio dei parapetti, nel montaggio e nello smontaggio delle impalcature nonche? del mancato uso di sistemi di protezione individuale.