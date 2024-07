Al via i lavori in circonvallazione Raggio di Sole a Verona: due mesi la durata prevista dei cantieri

L'azienda V-Reti ha comunicato che, a partire da oggi lunedì 15 luglio, inizieranno una serie di lavori di scavo necessari per estendere la rete di energia elettrica di media tensione in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

In base a quanto si apprende, gli interventi saranno effettuati, in ordine temporale, in circonvallazione Raggio di Sole nel tratto compreso tra via del Minatore e circonvallazione Oriani, in circonvallazione Oriani nel tratto compreso tra corso Porta Nuova e viale dal Cero, in viale dal Cero nel tratto compreso tra circonvallazione Oriani e viale Colonnello Galliano e in viale Colonnello Galliano nel tratto compreso tra il civico 7 e via Luigi Piccoli.

Durante i lavori, spiegano dall'azienda, le zone saranno interessate dai seguenti provvedimenti viabilistici: divieto di sosta su entrambi i lati nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, restringimento della carreggiata e senso unico alternato solamente in circonvallazione Raggio di Sole. La durata prevista dei lavori, stando a quanto annunciato da V-Reti, è di «circa due mesi».