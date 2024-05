Cantieri in A4 tra Sommacampagna e Verona, ma anche tra lo svincolo sud e quello est del capoluogo: come cambia la viabilità

La società A4 Holding ha comunicato che lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per cantieri urgenti di ripavimentazione, si viaggerà su una sola corsia dalle ore 22 di mercoledì 29 maggio alle ore 6 di giovedì 30 maggio 2024. Il provvedimento riguarda il tratto compreso dal chilometro 281+600 al chilometro 280+100, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Est e Verona Sud.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra verrà chiuso lo svincolo di uscita del casello di Verona Sud per i viaggiatori provenienti da Venezia, dalle ore 23 di mercoledì 29 maggio alle ore 6 di giovedì 30 maggio 2024.

Lavori in A4 tra Verona e Sommacampagna

Sempre dall'A4 Holding fanno inoltre sapere che, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal Km 278+900 al Km 275+600), si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 27, martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Le modifiche alla viabilità, in questo caso, si rendono necessarie per dei cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale.

La società A4 Holding ha riferito che profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://inviaggio.autobspd.it/.