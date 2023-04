Cantieri in A4: tutte le modifiche alla viabilità previste nel tratto autostradale veronese

Lungo l’autostrada Brescia - Padova sono state programmate lavorazioni propedeutiche alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine, in base a quanto viene riferito in una nota, in A4 in careggiata Ovest (direzione Milano), tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 266+000 al Km 264+500), i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia ridotte nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Sempre lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova sono previsti inoltre ulteriori modifiche alla viabiltà. In particolare, per i cantieri di ripavimentazione in carreggiata est (direzione Venezia), nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.277 al Km. 279), i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 18 e mercoledì 19 e venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. E ancora, dalle ore 6 di sabato 22 aprile fino alle ore 12 di domenica 23 aprile 2023 i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia.

Infine, ancora sull’autostrada A4 Brescia - Padova, questa volta per lavorazioni di riposizionamento new Jersey dal Km 293+000 al Km 291+000, in entrambe le carreggiate (sia direzione Milano che direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Verona Est, si viaggerà su due corsie ridotte di marcia nelle notti di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

La società A4 fa sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: https://inviaggio.autobspd.it/.