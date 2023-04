Nuove asfaltature in città a Verona: cantieri in via Faccio e lungadige Pasetto

Il Comune di Verona ha annunciato in una nota l'avvio di cantieri per la realizzazione di nuove asfaltature, programmate per questa settimana, in via Faccio e lungadige Pasetto. In base a quanto si apprende, nella giornata di giovedì 6 aprile, dalle ore 9 alle 16, per consentire i lavori sarà vietata la circolazione nella corsia di superficie di via Faccio, da piazzale Porta Nuova in direzione via Basso Acquar.

Sarà inoltre previsto il divieto di proseguire diritti verso via Faccio anche per chi proviene da piazzale XXV Aprile e il divieto di di svolta a sinistra verso via Faccio per chi proviene da Corso Porta Nuova. Infine, sarà in vigore il divieto di svolta a destra verso via Faccio per chi proviene da viale Piave. Resterà invece consentito l'accesso in via Faccio e via Foroni ai frontisti oltre al transito nel sottopasso da e per Verona Nord - Porta Palio.

Dalle ore 9 alle 16 di venerdì 7 aprile, invece, sarà previsto il divieto di sosta su lungadige Pasetto, da Ponte Navi a via Torbido, sempre per consentire i lavori di asfaltatura.