Svincolo tangenziale sud "Vigasio 5" chiuso, riasfaltature in via Mantovana e Stradone Santa Lucia

Cantieri stradali in tre zone della città. Tra oggi pomeriggio, lunedì 2 agosto, e domani mattina si inizia a scavare per lavori alla rete dell’energia elettrica. Mano ai sottoservizi in via Mezzacampagna, tra strada delle Trincee e via Vigasio. Per consentirne l’esecuzione, da oggi è chiuso lo svincolo in uscita della tangenziale sud "Vigasio 5". E da lunedì 9 agosto, per 5 giorni, sarà bloccato anche quello in entrata. Apposita segnaletica è già stata posta sia in tangenziale che nelle strade limitrofe allo svincolo.

In via Quinzano è interessata dai lavori la zona in prossimità della rotonda con via Bresciani. Nelle prossime settimane, le ruspe si sposteranno verso via Ca’ di Cozzi, fino all’intersezione con viale Caduti del Lavoro, e in via Quinzano. Al momento nessuna interruzione del traffico prevista. Sempre in queste ore partono anche gli scavi in via Scopoli, che proseguiranno poi in alcuni tratti di viale della Fiera, stradone Santa Lucia e viale Piave. Il cantiere comporterà solamente il divieto di sosta e il restringimento di alcune parti della carreggiata.

Riasfaltature in via Mantovana e Stradone Santa Lucia

Dal 3 al 5 agosto, per riasfaltature, viabilità modificata su alcuni tratti di Stradone Santa Lucia e via Mantovana. Nello specifico, dal 3 al 4 agosto, dalle 9 alle 19, divieto di transito e sosta, con rimozione, in Stradone Santa Lucia dall’intersezione con via Roveggia fino all’inizio di via Dalla Chiesa, nella corsia direzione Santa Lucia. Inoltre divieto di transito e sosta in via Cantarinetti e via Golosine, all’altezza con via Carlo Alberto.

Dal 4 al 5 agosto, invece, in via Mantovana sarà in vigore il divieto di sosta e il restringimento della sede stradale nei tratti di strada via via interessati dai lavori di asfaltatura.