Cantiere Tav a San Michele: slittano le riaperture di via Serenelli e del sottopasso

Slitta di qualche giorno la riapertura del sottopasso di via Porto San Michele, interessato dal grande cantiere per la realizzazione della linea ferroviara Alta Veloctità/Alta Capacità. Lo annuncia il Comune di Verona in una nota che poi chiarisce: «Il ritardo si rende necessario per le operazioni di collaudo statico dell'opera, terminata come da cronoprogramma».

Il sottopassso, in base a quanto si apprende, riaprirà quindi al traffico lunedì 23 gennaio. Rinviata invece all'1 febbraio la riapertura di via Serenelli, in questo caso per «problematiche legate al reperimento dei materiali». Lo slittamento dovrebbe essere di 15 giorni. Il Comune di Verona fa sapere infine che «l'aggiornamento sulle tempistiche del cantiere è stato fornito dal consorzio IRICAV2, responsabile dei lavori».