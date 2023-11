Cantiere Tav in A4: chiuso per una notte il tratto di autostrada tra Sirmione e Peschiera del Garda

Secondo quanto comunicato da A4 Holding, nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, sono state programmate lavorazioni conseguenti alla demolizione del cavalcavia n. 248 (al Km. 253+810) e al varo del nuovo cavalcavia n. 250 (al Km 255+010). A tal fine, spiegano da A4 Holding, si rende necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda (dal Km 254+600 al Km 255+100) in entrambe le carreggiate, dalle ore 22 di sabato 11 novembre alle ore 6 del giorno successivo.

In base a quanto si apprende, i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

Il progetto AV/AC Brescia Est – Verona

I lavori, come ricordato nella nota di A4 Holding, sono stati commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci.

Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria.

Lavori in A4 tra Peschiera del Garda e Desenzano

A4 Holding ha inoltre comunicato che, sempre lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, questa volta per lavorazioni urgenti di realizzazione varco al Km 249+900, in entrambe le carreggiate (sia in direzione Venezia che Milano) tra i caselli di Peschiera e Desenzano del Garda si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta (emergenza) dalle ore 21.30 di venerdì 10 fino alle ore 8 di sabato 11 novembre 2023. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale: https://inviaggio.autobspd.it/ .