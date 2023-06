Lavori Tav, chiude il casello di Verona Est: tutte le modifiche alla viabilità in A4 

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per «lavorazioni di realizzazione rampa provvisoria programmata da IRICAV DUE», al casello di Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Milano dalle ore 22 di giovedì 22 giugno alle ore 5 di venerdì 23 giugno 2023. È quanto viene comunicato da A4 Holding in una nota, spiegando che la società «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni».

Il gruppo A4 Holding, inoltre, fa sapere che i lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), «si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona- Padova, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 76,5 Km, con origine dalla stazione di Verona Porta Vescovo e termine presso la stazione di Padova».

Nello specifico, la società sottolinea che «il tracciato ferroviario si articola in tre lotti funzionali e attraversa 22 comuni (di cui 8 in provincia di Verona, 10 in provincia di Vicenza e 4 in provincia di Padova), per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, ad eccezione di una parte (circa 22 km) per evitare l’attraversamento del centro abitato di San Bonifacio». Per tutte le informazioni in merito alla viabilità autostradale è sempre possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .

Le altre modifiche alla viabilità

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova la società A4 fa sapere che sono state programmate lavorazioni di demolizione del cavalcavia n. 243 al Km 249+600 per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine viene poi spiegato che «in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Desenzano e Sirmione (dal km 244+350 al Km 251+713), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22 di mercoledì 21 giugno fino alle ore 5 di giovedì 22 giugno 2023».

I viaggiatori diretti a Milano «verranno fatti uscire al casello di Sirmione» e una volta convogliati nella S.R.11 «potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano». Similmente i viaggiatori diretti a Venezia «verranno fatti uscire al casello di Desenzano» e sempre attraverso la S.R.11 «potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione». Nei medesimi orari, la società A4 Holding comunica che «saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Desenzano».

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per «lavori di installazione antenne RSU su torri telecamere e PMV», dal Km 280+350 al Km 279+500, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su una sola corsia nella notte di mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Sempre lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, in questo caso per «lavori di manutenzione programmate nel Pnrr», dal Km 229+800 al Km 228+750, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nelle notti di martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.