Cantiere Tav in A4: chiusi gli svincoli a Peschiera del Garda per una notte

Il gruppo A4 Holding ha comunicato attraverso una nota che nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, si rende necessaria la chiusura dello svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia e lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Peschiera del Garda. Il provvedimento sarà attuato dalle ore 24 di lunedì 11 dicembre fino alle ore 4 di martedì 12 dicembre 2023.

Nella nota viene spiegato che la misura servirà per consentire le lavorazioni propedeutiche al varo del nuovo cavalcavia n. 248 al km (al Km. 253+810). La società ha fatto inoltre sapere che «profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati».

Il progetto AV/AC Brescia Est – Verona

Come ricordato nella stessa nota di A4 Holding, i lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est - Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il Comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci.

Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .