Lavoratori stranieri irregolari e norme sulla sicurezza violate: cantiere sequestrato a San Zeno

Dal protocollo recentemente firmato in Prefettura in materia di sicurezza sul lavoro, scaturisce il controllo di iniziativa del Nucleo Edilizia della polizia locale di Verona nel quartiere di San Zeno, dove erano in atto lavori di ristrutturazione di una locazione turistica.

In questa occasione, riferiscono dal Comando di via del Pontiere, gli agenti avrebbero accertato numerose violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per l'assenza di parapetti, oltre all'aver rilevato lavoratori stranieri non in regola e privi di documenti e di permesso di soggiorno. L'intero cantiere è stato dunque sottoposto a sequestro penale, su disposizione del pubblico ministero di turno, e i lavoratori sono stati accompagnati al Comando di polizia locale per la verifica sull'identità e sulla posizione in merito alla presenza sul territorio nazionale.

Verranno segnalati all'autorità giudiziaria i responsabili del cantiere, l'impresa e il proprietario dell'immobile, oltre al coordinatore della sicurezza.

Da inizio anno la polizia locale ha già denunciato 12 persone ed ora, grazie al protocollo del Prefetto Donato Cafagna, sono in programma una serie di attività che proseguiranno per tutto l'anno 2023.