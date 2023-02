Nuovo manto stradale in via Tombetta, l'annuncio del Comune: «Lavori terminati in settimana, sollievo per i residenti»

«Saranno terminati in settimana i lavori di riqualificazione di via Tombetta, arteria molto trafficata in quanto collega la zona sud della città al centro, la fiera e la Zai». Lo ha annunciato quest'oggi, domenica 5 febbraio, attraverso una nota il Comune di Verona che poi sottolinea: «Particolarmente degradata a seguito dei numerosi interventi di manutenzione sui servizi nel sottosuolo realizzati negli ultimi due anni, la strada non garantiva più la tenura dei veicolli, nonostante i ripristini parziali effettuati in corrispondenza dei punti di scavo e manomissione».

Da qui dunque la necessità di effetturare un «veloce intervento di ripavimentazione stradale, dalla scarifica del tappeto superficiale (4 cm) alla successiva ed immediata ribitumazione con conglomerato appositamente additivato con polimeri in grado di reggere le basse temperature». L'assessore alle strade del Comune di Verona, Federico Benini, ha commentato: «Finalmente un respiro di sollievo per i residenti che da tempo chiedevano questo intervento. Andiamo avanti con la manutenzione delle strade cittadine».

Secondo quanto si apprende, i lavori, che sono già stati eseguiti «per il 75 per cento dell'intervento» e che il Comune garantisce «saranno terminati in settimana», comprendono il completo rifacimento di tutta la tratta stradale compresa tra il sottopasso di S. Teresa e l'incrocio con Via Centro. L'intervento, spiega in conclusione la nota di Palazzo Barbieri, consentirà quindi di «avere un piano stradale più sicuro per la circolazione senza attendere il periodo estivo, a beneficio della sicurezza stradale».