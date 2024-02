Al via in anticipo di una settimana i lavori di Acque Veronesi a Poiano

Partiranno con una settimana di anticipo i lavori di Acque Veronesi a Poiano. L'azienda ha infatti comunicato che «sfruttando le festività legate al periodo carnevalesco e la relativa chiusura delle scuole, in accordo con l’amministrazione Comunale e l’ottava Circoscrizione, aprirà i battenti venerdì 9 febbraio, il cantiere che interesserà nei prossimi mesi alcune vie della frazione della bassa Valpantena, nel Comune di Verona».

Secondo quanto viene riferito da Acque Veronesi, si ottimizzerà così l’intervento, in considerazione del minor flusso automobilistico, limitando così disagi al traffico in zona. Un intervento finalizzato al «miglioramento delle reti fognarie e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle acque meteoriche».

Sempre dall'azienda spiegano che per consentire ai tecnici di Acque Veronesi l’avvio dei lavori è stato predisposto, in coordinamento con Il Comune di Verona e la polizia municipale, un cronoprogramma di interventi suddiviso per fasi, che interesserà, con l’avanzare del cantiere, le varie vie e piazze interessate dalle nuove opere. Nello specifico, a partire da venerdì 9 e fino al 14 febbraio, verranno apportate una serie di provvedimenti viabilistici.

In particolare viene istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli in via Poiano ed in via Barbato. Sarà vietata la sosta alle auto in via Masprone ed in via Consolini. I residenti nelle vie in oggetto potranno naturalmente accedere con le auto alle proprie abitazioni, tramite appositi sensi unici a loro riservati.