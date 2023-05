Rientro dal Primo Maggio bagnato, traffico congestionato anche in autostrada

La pioggia ha bagnato il rientro dal fine settimana allungato dalla festa del Primo Maggio. Un rientro complicato perché le precipitazioni hanno disincentivato gli spostamenti in bicicletta o con mezzi alternativi all'auto. Tante le vetture in strada e quindi traffico rallentato a Verona, dove la viabilità è modificata dai cantieri per il filobus all'altezza di Via Città di Nimes.

Questa mattina, i volumi di traffico sono stati intensi soprattutto in Viale Galliano, ma anche nella zona del cantiere e a Verona Sud ci sono stati rallentamenti. E le code hanno interessato anche l'autostrada A4, con incolonnamenti tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano e tempi di percorrenza più lenti su tutto il tratto autostradale veronese. Inoltre, il traffico è rimasto a lungo congestionato anche sulle tangenziali.

Diversi, dunque, i punti della città di Verona interessati dai rallentamenti, come previsto dalla polizia locale che aveva consigliato di anticipare le partenza e di sfruttare il più possibile il trasporto pubblico, a cui sono state aggiunte delle corsie preferenziali. Gli orari più critici segnalati dagli agenti sono quelli dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 17 alle 20 della sera. Soprattutto in queste ore, è meglio evitare spostamenti in auto e, se possibile, è preferibile scegliere la bici o gli autobus per muoversi in città.

Rimane comunque sempre attiva la videosorveglianza della centrale operativa, che monitora la situazione per registrare eventuali criticità ed intervenire per risolverle.