Cantieri filobus, chiudono Stradone Maffei e Stradone San Fermo: durata dei lavori tra i quindici e i trenta giorni

Amt3 ha comunicato che Stradone Maffei e Stradone San Fermo da lunedì 22 luglio resteranno chiusi al traffico veicolare: «Nelle migliori condizioni per intervenire, - spiegano dall'azienda - a scuole chiuse e vacanze estive alle porte, le lavorazioni filoviarie si spostano in centro storico».

Stando a quanto viene riferito da Amt3, il cantiere avrà tempistiche variabili da quindici a trenta giorni e si rende necessario per fresare il manto stradale e predisporre le prove su piastra. Queste ultime, come in via Pisano, saranno utili a determinare la durata dell'intervento: «Con esiti molto confortanti del sottofondo, - chiariscono da Amt3 - il periodo sarà di quindici giorni con chiusura completa del tratto, viceversa, le tempistiche si allungherebbero fino ad un mese massimo, con la parzializzazione dello stradone, in avanzamento a due tranche».

Dalla giornata di mercoledì 24 luglio, non sarà possibile accedere ai passi carrai, pertanto Amt3 ha comunicato che si preoccuperà di far pervenire dei contrassegni di sosta per piazzale Maestri del Commercio. Contestualmente, verrà istituito il divieto di transito anche per le vie che intersecano l'area cantierizzata, ad eccezione di frontisti, diretti ai frontisti oltre che mezzi di pronto intervento e soccorso, autorizzati al transito anche in doppio senso di marcia nel tratto non interessato dai lavori.

Per essere aggiornati sulle deviazioni dei bus urbani, è possibile visionare i percorsi alternativi al link ufficiale: https://www.atv.verona. it.