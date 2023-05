Cantiere in via Città di Nimes, l'Agenzia delle Entrate invita i veronesi ad utilizzare i servizi online per ridurre gli spostamenti

«In considerazione dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di via Città di Nimes, Agenzia Riscossione ricorda ai cittadini veronesi che con i servizi telematici è possibile svolgere la maggior parte delle operazioni a distanza, senza andare allo sportello in via Giolfino 13, evitando in questo modo eventuali disagi negli spostamenti dovuti alla modifica della viabilità». È quanto si legge in una nota dell'Agenzie delle Entrate diramata nella giornata di martedì 30 maggio e nella quale vengono poi ricordati in dettaglio tutti i servizi online a disposizione.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, viene spiegato, i contribuenti di Verona possono disporre di «molteplici servizi che consentono di svolgere in piena autonomia tutte le principali operazioni, come ad esempio chiedere assistenza, informazioni e documentazione, verificare la propria situazione debitoria, pagare, presentare le richieste di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione o la domanda per la “rottamazione” delle cartelle». A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che «le dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata vanno presentate, per legge, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2023, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito internet sia nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, sia nell’area riservata (per chi disponde di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel)».

I contribuenti hanno anche a disposizione il servizio “Sportello online” che «consente di prenotare (nell’area riservata del sito internet) un appuntamento in videochiamata con un operatore dell’Agenzia Riscossione per effettuare operazioni in tempo reale e ricevere informazioni specifiche su cartelle e rate». Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate ricorda che «è sempre disponibile il contact center al numero 060101, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18». Infine, viene rammentato che l’«accesso agli sportelli sul territorio è consentito solo su appuntamento, effettuando la prenotazione sul sito internet di Agenzia Riscossione o tramite un operatore al numero unico 060101».