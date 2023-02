A Caldiero via Roma si rifà il look grazie al Pnrr, al via i lavori: «Disagi temporanei alla viabilità, ma la strada sarà più sicura»

«Con l’inizio dei lavori del secondo stralcio di via Roma completiamo la riqualificazione di una delle vie storiche della paese, garantendone l’accessibilità a tutti». È quanto afferma il vicesindaco di Caldiero Francesco Fasoli. Secondo quanto comunicato in una nota dal Comune, infatti, in questi giorni il tratto di via Roma da piazza Matteotti fino al parcheggio sarà oggetto di un nuovo intervento. Pertanto fino al martedì 21 febbraio, prima della sagra, in via Roma è istituito con l'ordinanza numero 9 il senso unico verso nord per chi proviene da piazza Matteotti. Il traffico verso sud - per Belfiore - viene invece deviato in via Fasanari.

«Tale modifica della viabilità - prosegue Fasoli - è necessaria per adeguare il marciapiede a destra salendo, lato nord-ovest, allargandolo per renderlo accessibile ai disabili. Verrà rifatto anche il marciapiede lato sud con pavimentazione in porfido». In base a quanto si apprende, sarà ridisegnata la pubblica illuminazione (plinti, pozzetti e cavidotto) e verrà sistemato lo smaltimento delle acque meteoriche, con ricollocazione delle caditoie stradali ed inserimento di canaline grigliate. Si tratta di un intervento inserito nel progetto di riqualificazione anche di via don Minzoni da «421 mila euro interamente finanziato con i fondi Pnrr».

«Ci saranno dei disagi temporanei alla circolazione - chiosano gli amministratori comunali - ma sono finalizzati ad avere una strada più sicura». Il sindaco Marcello Lovato ricorda che con questo intervento «cerchiamo di rendere più bella la parte storica del paese e di restituirla alla sua funzione di collegamento tra la parte nuova e quella vecchia di Caldiero». Una strada che fino a poco fa non era percorribile a piedi in sicurezza per mancanza dei marciapiedi. Lovato, infine, ricorda che tra il 2021 ed il 2022 Caldiero ha ricevuto contributi Pnrr o regionali per «quasi due milioni di euro» di cui 683 mila euro per la viabilità e un milione e duecentomila euro per la sistemazione delle scuole: «Un importante risultato che premia lo sforzo dell’amministrazione comunale per sistemare il paese», ha concluso il sindaco Marcello Lovato.