Operaio cade da 6 metri d'altezza in un cantiere dell'Alta Velocità: portato d'urgenza in ospedale

Un operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'Alta Velocità, a Peschiera del Garda.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di 6-7 metri, per cause da verificare, intorno alle ore 15. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con elicottero e ambulanza che, dopo avergli somministrato le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

I carabinieri veronesi hanno poi aggiunto che l'operaio ferito è un uomo originario del Kosovo, classe '68. Le iniziali del suo nome sono K.N.. La caduta da un'impalcatura è avvenuta nel cantiere in località Zanina e pare abbia procurato un trauma cranico e delle fratture agli arti superiori dell'uomo, che comunque pare non sia in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto lo Spisal per la ricostruzione della dinamica dei fatti.