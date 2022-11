Alta velocità Brescia - Verona, notti di lavori in A4: ecco come cambia la viabilità autostradale

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due, per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria alta velocità Torino-Venezia, sono state programmate lavorazioni di spostamento e riposizionamento dei new jersey. A tal fine, spiega A4 Holding Spa in una nota, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova in careggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal chilometro 235+400 al chilometro 235+85041) e tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal chilometro 251+900 al chilometro 252+500), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di mercoledì 30 novembre alle ore 4 di giovedì 1 dicembre 2022.

Il progetto AV/AC Brescia Est – Verona

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), ricorda la nota di A4 Holding Spa, si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est - Verona che si sviluppa per circa 48 chilometri, iniziando il percorso nel Comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il Comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci.

Il tracciato ferroviario attraversa due Regioni, tre Province, undici Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 chilometri circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 chilometri circa in allineamento alla linea ferroviaria.

Lavori in A4 tra Soave e Verona est in direzione Milano

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Iricav Due per la realizzazione del Lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria alta velocità Torino-Venezia si rendono inoltre necessarie attività di ripavimentazione. A tal fine, spiega sempre A4 Holding Spa, nella notte del 29 novembre 2022, dalle ore 22 alle ore 6 di mercoledì 30 novembre 2022, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova nel tratto compreso tra il casello di Soave e Verona Est (dal chilometro 292+100 al chilometro 291+500) in carreggiata ovest (direzione Milano) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia.

Delle lavorazioni è stata data «preventiva informazione agli Enti competenti» e la programmazione è stata «pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità». La società A4 Holding Spa, infatti, fa sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .