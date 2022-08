Cantiere di via Anzani a Verona: sabato riapre il primo tratto e da lunedì lavori sull’incrocio

Acque Veronesi comunica in una nota che si completerà venerdì 26 agosto, con l’asfaltatura della strada in anticipo rispetto ai tempi previsti, la sostituzione di un tratto di duecento metri di condotta fognaria di via Anzani a Verona, precisamente nel tratto tra via IV Novembre e via Rovereto nel quartiere di Borgo Trento. La riapertura della strada è poi prevista per sabato mattina.

L’intervento, spiega sempre la nota di Acque Veronesi, è stato realizzato a seguito delle videoispezioni effettuate su diversi chilometri di fognatura cittadina che hanno permesso di evidenziare le tratte maggiormente critiche. A causa del cedimento improvviso di un pozzetto sarà però necessario un secondo intervento, poco distante, in prossimità di via Dei Mille.

L’area in questione sarà messa in sicurezza nel pomeriggio. Sempre venerdì si terranno quindi i primi scavi e le necessarie verifiche. Da lunedì 29 agosto, per l’inizio dei lavori, è prevista la chiusura dell'incrocio tra via Anzani, via Rovereto, via Bixio e via Dei Mille.