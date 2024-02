A Verona riapre al traffico via Poiano, mentre prosegue il cantiere di piazza Penne Mozze 

A partire da venerdì 16 febbraio riaprirà al traffico via Poiano. Lo ha comunicato Acque Veronesi spiegano che saranno ripristinate le fermate e la linea dei mezzi pubblici che erano state momentaneamente sospese. La strada era stata chiusa la scorsa settimana per l’avvio dei lavori relativi al cantiere di Acque Veronesi denominato "Piazza Penne Mozze". Qui, in base a quanto riferito dall'azienda, i lavori dureranno circa 5 mesi e interesseranno alcune vie della frazione di Poiano.

Il cantiere comporterà una serie di divieti programmati e coordinati insieme all’amministrazione comunale, ma anche con l’ottava circoscrizione e la polizia locale. «Un intervento finalizzato al miglioramento delle reti fognarie - spiegano da Acque Veronesi - e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle acque meteoriche. Rimarranno ancora operativi per una decina di giorni i divieti di transito e sosta alle auto in via Barbato e solamente di sosta nelle vie Masprone e Consolini. I provvedimenti non riguarderanno i residenti nelle strade in oggetto».