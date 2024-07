Lavori alla segnaletica orizzontale in A4: chiude temporaneamente lo svincolo di Verona Sud

Per consentire alcuni importanti lavori di segnaletica orizzontale, la società A4 Holding ha comunicato che lo svincolo di uscita del casello di Verona Sud sarà temporaneamente chiuso per i viaggiatori provenienti da Venezia. In base a quanto si apprende, la chiusura è programmata dalle ore 1 alle ore 4 di mercoledì 24 luglio 2024.

Questi interventi sono essenziali per garantire la sicurezza stradale e migliorare la qualità delle infrastrutture autostradali. La società responsabile dei lavori ha comunque assicurato che verranno profusi tutti gli sforzi necessari per ridurre al minimo la durata delle limitazioni al traffico.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale: https://inviaggio.autobspd.it/.