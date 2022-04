Lavori in A4 in direzione Venezia tra Peschiera e Sommacampagna: come cambia la viabilità da lunedì 11 aprile

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova si viaggerà su una corsia nelle notti di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. La modifica alla viabilità si rende necessaria per dei lavori di rifacimento della pavimentazione, in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna (dal km 265+600 al 266+600).

Sempre lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, in carreggiata est (direzione Venezia) tra l’interconnessione con l’A22 autostrada del Brennero ed il casello di Verona sud (dal km 276 al 280), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 11 e martedì 12 aprile, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Anche in questo caso il provvedimento si rende necessario per dei lavori di rifacimento pavimentazione.

La società fa sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/.