«Eutanasia su cani che si potevano curare»: così sono stati sequestrati animali alla multinazionale

Chiusa l’inchiesta sulla multinazionale di ricerca farmaceutica Aptuit. Ci sono due indagati per accuse gravissime: maltrattamento di animali e uccisione non necessitata. A distanza di alcuni mesi dal fine indagine, lo rende noto la Lav (Lega anti vivisezione). Erano stati proprio gli animalisti a presentare due esposti nel 2021, denunciando presunte irregolarità. Proprio nel documento che certifica la chiusura dell’inchiesta, i pm richiamano il decreto di sequestro preventivo firmato dal Gip nell’agosto 2022, che aveva dato il via al blitz dei carabinieri forestali per portare via dai laboratori 25 fra cani di razza beagle e scimmie Marmoset e Cyno. Oggi quei cuccioli sono sotto la custodia giudiziaria della Lav, in attesa di essere affidati alla stessa associazione. Gli stessi animali che, prima del 2022, secondo le accuse, subivano sofferenze atroci e ingiustificate.

Eutanasia e cure senza regole, il sequestro

Stando al decreto di sequestro, non si praticava l’eutanasia ai cani sottoposti a sperimentazioni che portavano danni e sofferenze definite "gravi". Per loro era specificato che si doveva procedere a eutanasia 24 ore dopo l’ultima somministrazione. Invece in quei laboratori "riutilizzavano i medesimi animali per altri studi, dal mese di giugno 2020, dopo 7 mesi di inutilizzo". Dunque i cani che uscivano dai test con lesioni gravi, per i quali l’unica via sarebbe stata la soppressione, venivano usati ancora come cavie. Secondo gli animalisti della Lav, erano queste le sofferenze più atroci, patite dagli animali sottoposti a precisi test da laboratorio in grado di provocare lesioni "gravi". Non ci sarebbe nulla di irregolare se poi però fossero stati sottoposti a eutanasia. Invece, sempre secondo le accuse, venivano reinseriti in nuovi processi. Ancora test, nonostante fossero in fin di vita.

Ma poteva anche accadere il contrario. Come nel caso di un esemplare di scimmia, soppressa sì, ma perché, precedentemente, non era stata curata "in violazione al divieto di soppressione degli animali curabili", come specificava il giudice. Dunque venivano uccise bestiole che si potevano salvare. Insomma, c’erano animali tenuti in vita contro ogni logica e altri soppressi quando invece si potevano curare.

Eutanasia senza anestesia

E quando venivano soppressi, poteva anche succedere che non fosse usata la preanestesia: i cani andavano incontro a una morte lenta e dolorosa. La somministrazione dell'anestetico che precede il decesso poi, secondo la legge, sarebbe dovuta essere effettuata o quanto meno supervisionata da un veterinario. La Procura è invece convinta che l’iniezione letale sui beagle venisse effettuata da tecnici di laboratorio.

Non solo. Stando sempre alle accuse degli inquirenti, gli animali vivevano in condizioni precarie dal punto di vista igienico e in violazione dei requisiti standard di benessere: senza cucce, con ristagno d’acqua, costretti a bere da un beverino a goccia, senza attività ludiche. Infatti quando sono arrivati, i carabinieri avrebbero trovato i cani con le unghie delle zampe anteriori consumate, si presume "per un grattamento delle piastrelle e delle grate di metallo talmente intenso e prolungato da rasentare la stereotipia e un disagio emotivo". Insomma i cani e le scimmiette soffrivano e lo facevano vedere. Eppure un luogo di svago per i beagle ci sarebbe anche stato. Infatti nei locali erano presenti delle stanze dedicate alla sgambatura. Peccato che fossero utilizzati come magazzini.

Inoltre non sarebbero stati presenti locali destinati all’isolamento di animali convalescenti o malati. Alcune scimmie sarebbero state tenute in vita senza alcun motivo quando invece sarebbe stato opportuno sopprimerle. Altre invece si potevano curare e venivano soppresse.

Tutti fatti contestati dai pm veronesi e dalla Lav, che già nel 2021 aveva presentato due esposti sollecitando delle domande precise: “Perché nella città scaligera arrivano così tanti beagle se l’utilizzo di cani e scimmie per fini sperimentali è concesso in deroga solo in specifiche circostanze dal Ministero della Salute? Come vengono utilizzati e mantenuti dall’azienda? E che fine fanno i cani e primati a fine progetto?”. Domande che si è posta anche la magistratura veronese, che ha mosso accuse precise, in attesa delle risposte della società farmaceutica.