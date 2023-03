Lezione con i Pico ed Axel, canti antidroga della polizia locale, per gli studenti della Betteloni

Una giornata speciale quella di mercoledì scorso alle scuole Betteloni di Verona, dove si è svolta la "lezione" tenuta dai due cani antidroga della polizia locale, Pico ed Axel. Su richiesta della dirigente e di alcuni docenti, ben sei classi delle scuole medie hanno assistito in aula magna alle tecniche di approccio e a come vengano effettuati i controlli alla ricerca della sostanza stupefacente, spiegando ai ragazzi come il binomio conduttore-cane sia la carta vincente delle attività, attraverso il gioco e il rispetto dell'animale. Un percorso di legalità ultradecennale che vede la polizia locale di Verona impegnata in decine di istituti scolastici di ogni ordine e grado, non solo con l'eduzione stradale ma anche attraverso percorsi specifici sui rischi nell'utilizzo di alcol e soprattutto della droga. Molti i quesiti posti dagli studenti che hanno avuto modo di entrare in contatto con i due ausiliari di polizia giudiziaria, in una giornata particolare che da palazzo Barbieri sottolineano verrà certamente ripetuta visto il successo avuto.

«La polizia locale - afferma l'Assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi - nel rispondere alla richiesta della scuola, ha messo a disposizione le proprie competenze e professionalità nell’ambito dell’uso delle unità cinofile. Una bella occasione per far conoscere e apprezzare a ragazzi e insegnanti il prezioso lavoro di presidio del territorio e tutela della collettività in un contesto, quale è la scuola, che costituisce il luogo privilegiato della formazione dei nostri giovani. Massimo e articolato deve essere il supporto ai docenti nelle loro iniziative di educazione civica e educazione alla legalità e in questo l’Amministrazione e la polizia locale intendono porsi in prima linea».