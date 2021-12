Finiti del greto di un canale, due cani vengono salvati dai vigili del fuoco

Chiamati all'intervento nel pomeriggio di Santo Stefano, i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago hanno tratto in salvo due cani in difficoltà a Cologna Veneta.

Intorno alle ore 14 del 26 dicembre, i due animali sono riusciti a raggiungere il greto del canale artificiale Leb, fortunatamente semivuoto a causa di lavori di manutenzione, senza poi riuscire a risalire lungo le lisce sponde in calcestruzzo. Allertati da alcuni passanti, i pompieri sono giunti sul posto e calato un operatore per raggiungere i cani. Le bestiole si sono fatte imbragare volentieri e con l'aiuto dei soccorritori hanno potuto risalire l'argine: gli animali apparivano sostanzialmente in buona salute, riportando comunque alcune ferite alle zampe a causa dei ripetuti tentativi di scalata delle sponde, e alla fine sino stati affidati al personale del canile sanitario di Verona.