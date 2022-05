Pastore tedesco cade in un canale artificiale, salvato dai vigili del fuoco

Ieri, 14 maggio, un pastore tedesco è stato segnalato in difficoltà nelle acque del canale Sommacampagna di Via Binelunghe a Verona. Il cane, in circa un'ora, è stato recuperato dei vigili del fuoco.

I pompieri sono stati allertati intorno alle 16 e con un mezzo e cinque uomini hanno raggiunto il canale artificiale che scorre vicino al cantiere per l'Alta Velocità. Gli operatori hanno notato l'animale in balia delle acque. Il pastore tedesco era giunto a pochi metri dal sifone che interra il corso d'acqua ed era riuscito ad aggrapparsi con le zampe anteriori su una base in cemento. Il resto del corpo, però, era in acqua.

Per tirare fuori il cane dal canale, i vigili del fuoco hanno utilizzato una rete da recupero, vincolando prima ed issando poi l'animale che rischiava di perdere la presa e di finire trascinato nel sifone.

Stremato e impaurito, il pastore tedesco è stato salvato e poi accudito dai pompieri fino all'arrivo della polizia municipale. Gli agenti hanno preso in consegna l'animale e grazie al chip hanno recuperato i dati del proprietario.