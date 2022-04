Cane tenuto isolato o legato a catena: multe da 100 a 500 euro per dei cittadini di Verona

Sanzioni da 100 a 500 euro per alcuni cittadini di Verona che avevano condannato il proprio cane a vivere in isolamento oppure a catena. È questo il risultato dell’attività svolta dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Verona, che ha siglato con il Comune scaligero un accordo per il controllo sul maltrattamento di animali e sulla situazione del randagismo nella provincia.

Il Nucleo delle guardie zoofile Oipa ha svolto un controllo anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

«Abbiamo sanzionato proprietari di animali confinati in isolamento in diversi contesti: balconi, terrazzi, recinti, appartamenti, cascine - spiega Massimiliano D’Errico, coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Verona e provincia -. Il Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Verona vieta questo tipo di detenzione. Nell’ambito delle previsioni di questo Regolamento abbiamo inoltre sanzionato i proprietari di cani senza microchip o legati a catena».

I controlli delle guardie zoofile Oipa di Verona s'intensificheranno nelle prossime settimane e anche durante l'estate, quando gli animali lasciati in isolamento sotto il sole rischiano disidratazione, colpi di calore, o peggio, circostanze che possono configurare fattispecie penalmente rilevanti.

Per segnalazioni di maltrattamento a Verona e provincia: info.guardieverona@oipa.org

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi