Cane da caccia cade in un dirupo e viene salvato dai vigili del fuoco

Iniziato nella serata di lunedì, è stato portato a termine martedì mattina il salvataggio di un cane da caccia caduto in un dirupo in località Novezza nel comune di Ferrara di Monte Baldo.

La richiesta di soccorso era giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco nella prima serata del 10 luglio, quando Tina, questo il nome del cane, era scivolato in un dirupo.

I soccorsi, partiti dal distaccamento di Bardolino alle ore 19.40, hanno però dovuto interrompere le operazioni di soccorso a causa del buio e delle impervietà del luogo intorno alle ore 22.

Martedì mattina, alle ore 8.30, una squadra del distaccamento di Bardolino coadiuvata dal personale del comando Verona specialista in tecniche S.A.F (speleo alpino fluviali), è tornata sul posto per portare a termine il salvataggio: dopo essersi calati nel dirupo, i pompieri sono riusciti a raggiungere l'animale per poi recuperarlo e consegnarlo al proprietario.

Operazioni che si sono concluse alle ore 13.