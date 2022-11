Durante una battuta di caccia cade in un dirupo, cane salvato dai vigili del fuoco

Verso le 11.20 di questa mattina, 21 novembre, i vigili del fuoco hanno soccorso un cane in difficoltà in Via Volte Maso, a Verona. L'animale si chiama Belen, è una cane di razza setter e durante una battuta di caccia sulle colline veronesi è caduto in un vajo profondo circa 15 metri.

Allertati dal proprietario del cane, cinque pompieri sono partiti dalla caserma con due mezzi. Sul posto, i vigili del fuoco hanno individuato l'animale grazie al collare munito di gps. Successivamente, gli operatori si sono calati nel vajo ed hanno recuperato il cane, consegnandolo poi al padrone. L'uomo ha poi portato Belen in una clinica veterinaria per un controllo.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 13.30.