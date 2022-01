A Fumane cagnolino cade da una cascata. Recuperato dai vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 gennaio, due squadre di vigili del fuoco di Verona sono intervenute a Fumane per salvare un cane in difficoltà.

Dopo essere sfuggito per un attimo dal controllo dei proprietari che stavano passeggiando nel bosco di Breonio, un cagnolino di taglia media di nome Demo è sceso nel torrente Rio Paraiso, forse per bere. Probabilmente, l'animale non si aspettava che il fondo fosse così viscido ed è scivolato nel corso d'acqua fino a raggiungere la cascata dell'Angelo, da cui è caduto compiendo un salto di circa 25 metri.

Tempestivamente avvisati, i pompieri sono giunti sul posto percorrendo a piedi il Vajo Casarole. Per il salvataggio, i vigili hanno utilizzato tecniche speleologiche che hanno permesso loro di raggiungere e recuperare Demo sano e salvo.