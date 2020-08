Vigili del fuoco salvano un cane che stava per annegare nel liquame

Erano da poco passate le 17.30 di mercoledì 19 agosto, quando al 115 è arrivata una richiesta di soccorso animale.

In via Micheline Serena, a Colognola ai Colli, un cane meticcio di 14 anni era caduto in una vasca di liquame e rischiava di annegare. I vigili de fuoco, giunti da Caldiero con 1 mezzo e 5 uomini, si sono subirto messi all'opera per recuperare l'animale utilizzando un guadino e una fune.

Una volta recuperato, il meticcio è stato visitato dal veterinario che, grazie al microchip, ha potuto anche rintracciare il proprietario al quale è stato poi riconsegnato.