Cammina in mezzo alla strada: prima aggredisce il 118, poi gli agenti di Polizia

Erano circa le 19.20 di sabato scorso, quando gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Verona sono intervenuti in corso Venezia, in seguito alla chiamata arrivata alla Centrale operativa da parte di personale medico del 118, che segnalava la presenza di una persona alterata ed estremamente molesta nei loro confronti.

Gli operatori si sono dunque recati sul posto e hanno individuato i sanitari, i quali hanno riferito di aver soccorso pochi minuti prima un 27enne algerino, B.M., che era stato avvistato mentre camminava pericolosamente in mezzo alla carreggiata, costringendo le auto in corsa a frenare ed eseguire manovre pericolose per riuscire ad evitarlo.

B.M., irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, rapina, furti ed altri reati contro il patrimonio, avrebbe però aggredito il personale medoco che l'ha avvicinato, lanciando sassi con i quali avrebbe colpito uno degli infermieri alla testa.

Il 27enne, privo di mascherina, è stato dunque raggiunto dagli agenti e fin da subito si sarebbe mostrato estremamente alterato e non collaborativo, inveendo e sputando addosso agli operatori.

Inoltre, il giovane avrebe cercato di colpire i poliziotti, riuscendo a spingerne uno a terra, per poi scappare precipitosamente in mezzo alla carreggiata tra le auto in corsa, costringendo gli automobilisti ad evitarlo con manovre azzardate. Dopo un rischioso inseguimento, i poliziotti alla fine sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire in auto, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi e scappare. Anche durante il tragitto verso la Questura, il 27enne avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo, colpendo ripetutamente il divisorio di sicurezza dell’auto di servizio e continuando ad inveire contro gli operatori.

Il 27enne alla fine è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il giudice, all’esito del giudizio direttissimo che si è svolto lunedì mattina, ha convalidato il provvedimento e disposto la misura del divieto di dimora nella Provincia di Verona.