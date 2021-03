Con alto tasso alcolemico, si addormenta al volante del tir in mezzo alla strada

Erano circa le 23.45 della notte tra venerdì e sabato, quando un insolito allarme è arrivato alla centrale operativa dei carabinieri di Verona, attivando immediatamente le pattuglie in circuito nel cuore della città. I militari del Reggimento Lagunare Serenissima avevano infatti comunicato al personale dell'Arma di aver incrociato un autoarticolato in Viale delle Nazioni fermo nel mezzo della carreggiata, il cui conducente era accasciato sul volante, privo di sensi. Un intervento tempestivo era dunque necessario per liberare la strada dall’ingombrante camion, posizionato in modo pericoloso per sè e per gli altri, e per verificare lo stato di salute dell'autista che, nonostante le sollecitazioni dei militari, non sembrava riprendere conoscenza.

Arrivati sul posto, i carabinieri della sezione Radiomobile, insieme al 118, sono riusciti a riscegliare il camionista. E quando l'uomo ha ripreso conoscenza, tutto è apparso più chiaro ai soccorritori: l'autista infatti non voleva proprio saperne di scendere dal mezzo e aveva un fortissimo alito vinoso, talmente forte da far pensare ai militari che fosse proprio quella la ragione dello svenimento.

Inevitabile la verifica del tasso alcolemico, il cui esito è stato di 3,31 g/L: un livello di alcol altissimo, affermano le forze dell'ordine, per il quale si può rischiare il coma etilico.

Immediato il ritiro cautelare della patente di guida, con il camionista che avrebbe anche potuto subire conseguenze ben peggiori per la sua salute.