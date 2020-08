Trasporto abusivo di merce e mancato rispetto delle pause: due multe salatissime

Multa di 5 mila euro e fermo amministrativo dell'automezzo. È questa la sanzione che la polizia locale di Verona riferisce di aver comminato a un conducente romeno, per trasporto abusivo di merce verso la Romania ed altre violazioni al codice delle strada. Il trasportatore sarebbe stato individuato dal Servizio di Controllo sull'autotrasporto della polizia locale, nell'ambito delle operazioni disposte dal Prefetto.

Le pattuglie avrebbero infatti fermato alcuni mezzi nell'area di via Dalla Bona, intenti ad effettuare trasporto per conto di cittadini romeni lungo la tratta Verona - Romania. All'interno di uno dei mezzi, secondo ciò che riporta la polizia, vi sarebbero stati numerosi pacchi con varie destinazioni, una bilancia per pesare la merce e i nominativi di chi l'avrebbe consegnata. L'area della stazione di Porta Nuova è costantemente sottoposta a controlli approfonditi, con le pattuglie impegnate a verificare la regolarità dei bus internazionali e a contrastare la circolazione di minibus che effettuano trasporto abusivo dall'est Europa.

Un'altra multa di 5 mila euro sarebbe poi stata elevata ad un cittadino veronese conducente di un autocarro, fermato dopo un sinistro a Montorio. Per lui la sanzione non risulterebbe legata al trasporto abusivo, bensì a questioni di sicurezza. Il personale della polizia locale avrebbe infatti scoperto che il conducente non aveva rispettato le pause obbligatorie e non sarebbe stato in grado di dimostrare di aver preso parte ai corsi di aggiornamento sul cronotachigrafo.