Autoarticolato a fuoco sulla tangenziale: intervento dei pompieri a Castelnuovo del Garda

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Castelnuovo del Garda sulla tangenziale Sr 450 a seguito dell'incendio di un autoarticolato. L'episodio risale alle ore 13.15 di oggi, venerdì 9 settembre. I pompieri spiegano che l'autista del mezzo, mentre viaggiava in direzione di Affi, giunto al km 3+100 avrebbe inizialmente notato del fumo fuoriuscire da uno degli assi posteriori. A quel punto, una volta fermato il mezzo nell'apposita piazzola di sosta, l'autista avrebbe sganciato il trattore dal semirimochio, carico di materiale inerte edile, e avrebbe poi allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco, partiti da Bardolino e Verona con tre mezzi, tra cui un'autobotte e sette uomini, una volta giunti sul posto, riferiscono di aver utilizzato del liquido schiumogeno per spegnere le fiamme. Quest'ultime, dopo aver intaccato gli pneumatici, avrebbero iniziato a coinvolgere anche il telo di copertura posizionato sulla parte alta del semirimochio.

Subito dopo aver spento il fuoco, i pompieri hanno quindi provveduto alla verifica delle condizioni di sicurezza per poter movimentare il semirimochio. Durante le operazioni, conclusesi poco prima delle ore 15, il traffico in tangenziale non avrebbe subìto particolari rallentamenti.