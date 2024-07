Camion che trasporta merci pericolose in fiamme sulla A22: carreggiata chiusa

Disagi lungo l'autostrada A22 nella mattinata di lunedì. Intorno alle 11.30 i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento al km 232, direzione Nord, tra Nogarole Rocca e l'allacciamento A4, per l'incendio di un autoarticolato che trasportava merci pericolose.

Sul posto le squadre dei pompieri di Verona e Mantova con due autopompe e due autobotti, che si sono occupate di domare il rogo, dopodiché si sono messe al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza della sede stradale.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta e l'autostrada è stata chiusa in direzione Nord per consentire l'intervento: lunghe code si sono verificate in zona.

Sul posto anche il personale della Polstrada e della società autostradale.