Sul camion scoppia l'incendio dopo un brusca frenata: autista scampa alle fiamme

È riuscito a non perdere la lucidità necessaria per mettersi in salvo. Sono stati momenti di grande paura per un autista di 50 anni, originario della Romania e residente a Verona, che nella mattinata di mercoledì 7 giugno è stato protagonista di una brutta avventura.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, l'uomo, intorno alle ore 9, si trovava alla guida di un camion alimentato a gasolio in via Peagnola, ad Este, il quale trasportava materiale ferroso. Ad un certo punto sul mezzo è divampatao un incendio che ha avvolto anche il 50enne, il quale se la sarebbe cavata con lievi ustioni.

Lanciato l'allarme, sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Este, che ha spento le fiamme utilizzando il liquido schiumogeno e ripristinato la sicurezza nell’area. A provocare il rogo sarebbe stato lo schiacciamento del serbatoio del mezzo, dopo una brusca frenata e lo spostamento in avanti del carico, con la fuoriuscita incontrollata del gasolio su parti calde del camion in marcia.

La situazione in via Peagnola è tornata alla normalità prima di mezzogiorno, il tempo necessario agli operatori di mettere in sicurezza l'area, mentre il ferito è stato condotto in ospedale per cure ed accertamenti. Gli agenti della polizia locale si sono occupati di rilievi e viabilità.