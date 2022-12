Cameriere picchiato per una sigaretta a Verona: arrestato un 18enne

È stata eseguita nella mattinata di giovedì 15 dicembre, dagli agenti della polizia locale di Verona, l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di T.M.S., 18enne ritenuto protagonista del brutale pestaggio avvenuto lo scorso 3 dicembre in piazza Viviani, che ha avuto come sfortunato protagonista un cameriere di 21 anni. Il provvedimento è stato emesso dal gip Luciano Gorra, su richiesta del pm Maria Diletta Schiaffino.

Dal Comando di via del Pontiere spiegano che quel giorno il personale del Reparto Territoriale era presente in centro per il consueto servizio in occasione dei Mercatini di Natale ed è prontamente intervenuto subito dopo l'aggressione, cui avrebbero assistito altri sei giovani, i quali sarebbero tutti fuggiti alla vista delle divise.

Da quel momento hanno preso il via le indagini, di cui è stato informato il pm di turno. Grazie al video integrale dell'aggressione e alla ricerca di nuove prove, principalmente di altre immagini riprese dalle decine di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private esistenti nel centro storico, la polizia locale sarebbe riuscita ad inviduare il giovane da poco diventato maggiorenne, definito «soggetto di indole violenta». Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, la sua condotta sarebbe consistita nel «colpire la persona offesa in pieno volto con un pugno tanto violento da causare la caduta di due denti incisivi, infierendo sull’aggredito con ripetuti calci al corpo, anche mentre questi giaceva a terra inerme, il tutto per un motivo banale, facendosi forte dell’appartenenza al gruppo di giovani che poco prima aveva insultato e provocato il giovane cameriere».

Il giovane ora sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti al giudice.