Cameriere picchiato, 18enne in manette. Plauso dal Comune: «Ogni forma di violenza deve essere respinta»

C'è soddisfazione a Palazzo Barbieri per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, arrivata dopo le indagini della polizia locale, che avrebbero permesso di individuare il presunto responsabile dell'aggressione ad un giovane cameriere, avvenuta all'inizio del mese di dicembre a Verona, nella zona di piazza Viviani.

Un brutale episodio prontamente condannato dall'Amministrazione comunale, che per consentire il miglior svolgimento delle indagini ha tenuto il riserbo come richiesto dagli inquirenti. Questo non ha tuttavia impedito alle istituzioni di restare vicino alla famiglia del giovane, manifestando fin da subito interesse per le sue condizioni, con il sindaco Damiano Tommasi e dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi che si sono recati in visita per incontrare lo sfortunato lavoratore.

L’Amministrazione si congratula dunque per l’esito delle indagini, con l’auspicio che tutte le forze della città possano collaborare insieme per ridurre il rischio di episodi come questo, che, per la sua dinamica, ha ricordato la drammatica vicenda che costò la vita al giovane veronese Nicola Tommasoli.

«Un particolare ringraziamento alla polizia locale e all'autorità giudiziaria di Verona per aver prontamente risposto con il severo provvedimento possibile previsto dalle norme relative alla misure cautelari, nei confronti di chi ha voluto aggredire in modo brutale e con motivazioni futili, un giovane lavoratore - commenta l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. L'intervento tempestivo della polizia locale e le serrate indagini che sono state condotte nelle successive ore, grazie anche alla visione delle immagini, ha portato a questo importante primo risultato. Nella città di Verona ogni forma di violenza deve essere respinta e contrastata con l'impegno di tutte le istituzioni e con la forza di coesione ed inclusione che solo una reale integrazione, oltre ad alla educazione alla legalità e al rispetto, può garantire».